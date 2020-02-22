Başıboş köpek, sokak ortasında küçük kızı parçalıyordu

ABD'nin Colorado eyaletindeki Colorado Springs kentinde küçük bir kıza köpek saldırdı.Bir kilisenin otoparkında yürüyen aile biranda köpeğin saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.
ÇEVREDEKİLER ZOR KURTARDI
Olay, 20 Ekim'de Colorado Springs kilisesinin yakınında meydana geldi. "Terrier-boğa" cinsi köpek ailesiyle beraber yürüyen 5 yaşındaki kıza saldırdı. Köpeğin saldırısıyla çevrede bulunan vatandaşlar köpeği korkutarak küçük kızı kurtarmaya çalıştı. Uzun süre köpeğin dişleri arasında kalan çocuk zorda olsa kurtarıldı