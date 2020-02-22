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Başıboş köpek, sokak ortasında küçük kızı parçalıyordu

ABD'nin Colorado eyaletinde küçük bir kıza köpek saldırdı.Bir kilisenin otoparkında yürüyen aile biranda köpeğin saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.

22.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:21

ABD'nin Colorado eyaletindeki Colorado Springs kentinde küçük bir kıza köpek saldırdı.Bir kilisenin otoparkında yürüyen aile biranda köpeğin saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.

ÇEVREDEKİLER ZOR KURTARDI

Olay, 20 Ekim'de Colorado Springs kilisesinin yakınında meydana geldi. "Terrier-boğa" cinsi köpek ailesiyle beraber yürüyen 5 yaşındaki kıza saldırdı. Köpeğin saldırısıyla çevrede bulunan vatandaşlar köpeği korkutarak küçük kızı kurtarmaya çalıştı. Uzun süre köpeğin dişleri arasında kalan çocuk zorda olsa kurtarıldı

Başıboş köpek, sokak ortasında küçük kızı parçalıyordu

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