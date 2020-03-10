Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada
Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada Araca arkadan çarparak yaralanan motosikletli için sürücüler seferber oldu Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı.
10.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:01
Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kameradaAraca arkadan çarparak yaralanan motosikletli için sürücüler seferber oldu
İSTANBUL - Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı. Yere savrularak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o esnada motosikletle seyir halinde olan hemşire yaptı. Yardım seferberliği motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz 13 Şubat Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Basın Ekspres bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle seyir halinde olan sürücü, trafiğin aniden yavaşlaması sonucu önündeki hafif ticari araca çarptı. Çarpma sonucu havalanan sürücü minibüsün altına girerek birkaç metre sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan sürücü aracın altından kendi imkanlarıyla çıkarak yol kenarına geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise bir yandan sürücüyle ilgilenirken diğer yandan da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Motosikletli hemşireden yaralıya ilk yardımİhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yola çıktıkları esnada yolda motosiklet ile seyreden bir hemşire ise yaralıyı görünce durdu. Sürücünün yarasına bakan hemşire ardından motosikletine giderek ilk yardım çantasına aldı. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan hemşire sürücüyle sohbette ederek onu sakinleştirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sedyeyle ambulansa aldıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar ise motosiklet sürücüsü Fatih Ulus'un kask kamerasına yansıdı.
İSTANBUL - Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı. Yere savrularak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o esnada motosikletle seyir halinde olan hemşire yaptı. Yardım seferberliği motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz 13 Şubat Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Basın Ekspres bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle seyir halinde olan sürücü, trafiğin aniden yavaşlaması sonucu önündeki hafif ticari araca çarptı. Çarpma sonucu havalanan sürücü minibüsün altına girerek birkaç metre sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan sürücü aracın altından kendi imkanlarıyla çıkarak yol kenarına geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise bir yandan sürücüyle ilgilenirken diğer yandan da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Motosikletli hemşireden yaralıya ilk yardımİhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yola çıktıkları esnada yolda motosiklet ile seyreden bir hemşire ise yaralıyı görünce durdu. Sürücünün yarasına bakan hemşire ardından motosikletine giderek ilk yardım çantasına aldı. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan hemşire sürücüyle sohbette ederek onu sakinleştirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sedyeyle ambulansa aldıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar ise motosiklet sürücüsü Fatih Ulus'un kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Motosiklet, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Haberler
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Haberler
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı