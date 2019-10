Basın ekspres yolu'nda kamyonet devrildi 2 yaralı

*Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHABasın Ekspres Yolu Yeşilköy istikametinde giden bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sebze yüklü kamyonet bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sonrası iki kamyonet sürücüsü de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken devrilen kamyonet yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı.İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDIKaza Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde sabah saat 05: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdulhamit Çekiç, kullandığı 34 FE 8776 plakalı kamyonet ile Yeşilköy istikametinde seyir halindeyken Güneşli Sapağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet aynı yönde önünde seyreden Fedli Öğür'ün kullandığı 34 RR 7773 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı.Kaza sonrası savrulan sebze yüklü kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada her iki kamyonetin sürücüsü de yaralanırken, devrilen kamyonetteki sebzeler de yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı her iki sürücüye de müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı.KAZA SONRASI TRAFİK OLUŞTUKaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İkinci bir kaza yaşanmaması için yolu daraltan polis ekipleri araçların geçişini tek şeritten sağladı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu Yeşilköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonetteki sebzeler önce başka bir kamyonete yüklendi. Ardından da kamyoneti kaldırma çalışmaları başladı. Olay yerine gelen İBB'ye ait vinç ile devrilen kamyonet yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı. Her iki kamyonetinde olay yerinden çekilmesiyle yol temizlenip tamamen araç trafiğine açıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.