Basın Ekspress'te sebze yüklü kamyonet yola devrildi: 2 yaralı

Basın Ekspress'te sebze yüklü kamyonet yola devrildi: 2 yaralıYola savrulan sebzeleri işçiler topladı

İSTANBUL - Basın Ekspress'te aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan sebze yüklü kamyonete çarpması sonucu yola devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası kamyonetten yola savrulan sebzeleri ise belediye işçileri topladı. Kaza, saat 05: 00 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspress yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Basın Ekspres Yolu Güneşli Sapağı mevkiinde Abdulhamit Ç., yönetimindeki 34 FE 8776 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan Fedli Ö.,'nün kullandığı 34 RR 7773 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan kamyon sürücüsü Abdulhamit Ç., ile kamyonet sürücüsü Fedli Ö., ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Yola savrulan sebzeleri işçiler topladıKaza sonrası yola devrilen kamyonet içerisinde bulunan sebzeler yola savruldu. Yola savrulan sebzeleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol temizleme ekipleri topladı.Yol tek şeritten sağlandıSebze kamyonetinin devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası Basın Ekspress yolu Atatürk Havalimanı istikametinde yoğun araç trafiği oluşurken, polis ekipleri yolu tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.Kaza sonrası kaza yapan kamyon çekici ile kaldırılırken, sebze yüklü kamyonet içerisinde bulunan sebzeler başka bir kamyonete taşındı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından kamyonet İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç yardımıyla kaldırıldı.Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA