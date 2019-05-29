Basın emekçileri AYGAD'ın geleneksel iftarında buluştu

Anadolu yakasındaki gazetecileri tek çatı altında toplamayı amaç edinen ve çıktığı bu yolda emin adımlarla ilerleyen Anadolu Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AYGAD), medya çalışanları için iftar programı düzenledi.

Tuzla Flory Lounge'da düzenlenen iftara AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, Başkanvekili Selahattin Şimşek, Başkan Yardımcıları Bilal Parlak, Emrullah İşler ve Vural Dağtekin, Genel Sekreter Müslim İnan, Dilovası Belediye Başkan Özel Kalem Müdürü Recep Karakoç, Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 70 gazeteci katıldı.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEK GÜZEL"

İftar sonrası konuşma yapan Başkan Işıkdağ, 23 Haziran İstanbul seçimlerine giderken yazılan yazılara dikkat edilmesine özellikle dikkat çekti. Doğru bir bilgi akışının önemine değindi. Işık, "Son zamanlarda mesleki anlamda bazı gelişmeler oluyor, bazı oluşumlar meydana geliyor. Bu oluşumların olması güzel, STK'laşmak güzel, birlikte hareket etmek güzel. Ancak, küçük hesaplar yapmamak lazım. Yanlış fikirlere kapılmamak lazım. Kendi içimizde gruplaşmaya, ötekileştirmemeye dikkat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

GAZETECİLERİN ÖZLÜK HAKLARINA VURGU

Işıkdağ, konuşmasının devamında mesleğin zorluğundan bahsederken, gazetecilerin özlük haklarının olmadığını belirtti. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Işıkdağ, iftar programına katılan gazetecilere teşekkür etti.