Kırşehir
Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti'nin (KIRGARAT-C) TOKİ ile imzaladığı protokol çerçevesinde hayata geçirilen "Basın evleri" konutlarının kuraları çekildi.
KIRGARAT-C'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ'ye ait Kayabaşı
Mahallesi'ndeki 23 adet konutun satışına ilişkin kurama çekimi Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda gerçekleştirildi.
Cemiyet Başkanı Sait Yanık, yaptığı açıklamada, çekilen kurada gazetecilerin kendi dairelerini kendilerinin belirlediğini ifade ederek, "basın evleri" adını verdikleri bölgedeki konutlar için gazetecilere kolaylıklar tanındığını vurguladı.
Basın emekçilerinin daha farklı kolaylıklardan faydalanabilmesi için çalışma yürüttüklerini dile getiren Yanık, şunları kaydetti:
"Basın emekçilerimizin sorunlarını her zaman dile getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Her zaman basın çalışanlarımızın istekleri konusunda da önderlik etmeye özen gösterdik. Basın çalışanlarımızın ev sahibi olabilmeleri için Vali İbrahim Akın'a sunduğumuz dosyayı geri çevrilmeyerek kabul ettiği ve bizlere önderlik ettiği teşekkür ederiz."
Konuşmanın ardından, Kırşehir Valiliği
Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürü Osman Demir
'in de katıldığı törende gazeteciler konutlar için kura çekimi yaptı.
Kayabaşı, Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA