Basın İlan Kurumu Müdürü Muharrem Mermertaş görevine başladı
Basın İlan Kurumu (BİK) Muğla İl Müdürü olarak görev yapan M. Ali Köseoğlu'nun Konya'ya atanmasının ardından Muğla'ya Trabzon Basın İlan Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gazeteci Muharrem Mermertaş atanmıştı.
16.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:37
Basın İlan Kurumu (BİK) Muğla İl Müdürü olarak görev yapan M. Ali Köseoğlu'nun Konya'ya atanmasının ardından Muğla'ya Trabzon Basın İlan Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gazeteci Muharrem Mermertaş atanmıştı. Mermertaş, bugün itibariyle görevine başladı.
Kısa bir açıklama yapan Muharrem Mermertaş, "Genel Müdürmüz Rıdvan Duran'ın takdiri ve yönetim kurulumuzun kararı ile Muğla Şube Müdürü olarak atandım. Bugün itibariyle göreve başladık. Daha önce Kocaeli ve Trabzon'da görev yaptım. Muğla'ya ve basınımıza hayırlı olsun. Muğla basını ile güzel projelerimiz olacak. Yerel gazetelerin gelirini arttırmak için çaba göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte ise ilçeler de dahil olmak üzere tüm Muğla'da yerel gazetelerimizle temas halinde olacağız" dedi. - MUĞLA
Kısa bir açıklama yapan Muharrem Mermertaş, "Genel Müdürmüz Rıdvan Duran'ın takdiri ve yönetim kurulumuzun kararı ile Muğla Şube Müdürü olarak atandım. Bugün itibariyle göreve başladık. Daha önce Kocaeli ve Trabzon'da görev yaptım. Muğla'ya ve basınımıza hayırlı olsun. Muğla basını ile güzel projelerimiz olacak. Yerel gazetelerin gelirini arttırmak için çaba göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte ise ilçeler de dahil olmak üzere tüm Muğla'da yerel gazetelerimizle temas halinde olacağız" dedi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Etiketler : Basın İlan Kurumu, Ali Köseoğlu, Trabzon, Muğla, Güncel
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