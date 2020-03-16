Menü
Haberler ›› Güncel ››Basın İlan Kurumu Müdürü Muharrem Mermertaş görevine başladı - Güncel

Basın İlan Kurumu Müdürü Muharrem Mermertaş görevine başladı

Basın İlan Kurumu (BİK) Muğla İl Müdürü olarak görev yapan M. Ali Köseoğlu'nun Konya'ya atanmasının ardından Muğla'ya Trabzon Basın İlan Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gazeteci Muharrem Mermertaş atanmıştı.

16.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:37
Basın İlan Kurumu Müdürü Muharrem Mermertaş görevine başladı
Basın İlan Kurumu (BİK) Muğla İl Müdürü olarak görev yapan M. Ali Köseoğlu'nun Konya'ya atanmasının ardından Muğla'ya Trabzon Basın İlan Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gazeteci Muharrem Mermertaş atanmıştı. Mermertaş, bugün itibariyle görevine başladı.

Kısa bir açıklama yapan Muharrem Mermertaş, "Genel Müdürmüz Rıdvan Duran'ın takdiri ve yönetim kurulumuzun kararı ile Muğla Şube Müdürü olarak atandım. Bugün itibariyle göreve başladık. Daha önce Kocaeli ve Trabzon'da görev yaptım. Muğla'ya ve basınımıza hayırlı olsun. Muğla basını ile güzel projelerimiz olacak. Yerel gazetelerin gelirini arttırmak için çaba göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte ise ilçeler de dahil olmak üzere tüm Muğla'da yerel gazetelerimizle temas halinde olacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Basın İlan Kurumu, Ali Köseoğlu, Trabzon, Muğla, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir Güncel
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı