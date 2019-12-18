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Basın İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Karakaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Basın İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Sabri Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:08Basın İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Karakaya, AA'nın
Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karakaya, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Karakaya, haber kategorisinde Burak Akay'ın çektiği "Çanakkale'de Orman Yangını" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Cem Genco imzalı "Luceyn'in Yüzü 'de Gülüyor" fotoğrafına oy veren Karakaya, Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesini seçti.
Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her fotoğrafın birbirinden güzel, anlamlı olduğunu belirterek seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Basın İlan Kurumu, Tekirdağ, Karakaya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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