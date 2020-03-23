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Basın İlan Kurumundan Kovid-19'la mücadele sürecinde basına destek

Basın İlan Kurumu (BİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sahada zor ve riskli şartlar altında çalışan gazetecilere ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basına destek olmak amacıyla yeni kararlar aldı.

23.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:30
Basın İlan Kurumundan Kovid-19'la mücadele sürecinde basına destek
Basın İlan Kurumu (BİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sahada zor ve riskli şartlar altında çalışan gazetecilere ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basına destek olmak amacıyla yeni kararlar aldı.
BİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye 'nin etkin şekilde mücadele ettiği Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla, bugün toplanan yönetim kurulunda alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu.
Açıklamada, BİK şube müdürlüklerinin görev alanında bulunan ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı şube müdürlüklerinin görev alanındaki merkez ve ilçelerde yayımlanan gazetelere ait nüshaların ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar ilgili şube müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmelerine imkan sağlanacağı belirtildi.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçilerinin, İŞKUR müdürlüklerinin izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edileceği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gazetelerden ilgili mevzuat uyarınca aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vesaire) ilişkin düşüşler, 23 Mart'tan itibaren mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir. Kurumumuz görev alanında bulunan ilan dağıtım yerlerinde en az iki gazetenin yayımlanması kaydıyla, aynı yayın yerindeki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin, aralarında yazılı olarak yaptıkları mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapmalarına imkan sağlanacaktır. Buna ilişkin bilgilendirme ayrıca Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır. Gazeteci derneklerinin yapılan para yardımına ilişkin müracaat süreleri 15 Nisan 2020'ye kadar uzatılmıştır. Kurumumuzdan borç para almış olan gazetecilerin borç tahsil işlemleri talepleri halinde üç ay süreyle ertelenecektir."
Açıklamada ayrıca, gazeteler hakkında daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla belirlenen mahsup uygulamalarının 23 Mart Pazartesi itibarıyla durdurulduğu bilgisi verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Basın İlan Kurumu, Gazeteler, Türkiye, Güncel

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