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Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu toplandı

Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikasının (Basın-İş) 20. Olağan Genel Kurulu toplandı.

21.09.2019 12:04Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu toplandı
Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikasının (Basın-İş) 20. Olağan Genel Kurulu toplandı.
Başkentte bir otelde iki gün sürecek genel kurulun açılışında konuşan Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, basın sektörünün çok zor şartlar altında çalıştığını, basın emekçilerinin hak ettiği ücreti alamadığını söyledi.
Nigar, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Genel kurul çerçevesinde bugün ana tüzük ve yönetmelik değişiklik önerileri görüşüldü. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelikleri için seçimler ise yarın yapılacak.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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