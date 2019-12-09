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Basın Kontrol Kurulu üye seçimi yapıldı

Kırşehir'de kura yöntemi ile basın kontrol kurulu üye seçimi yapıldı.

09.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:24Basın Kontrol Kurulu üye seçimi yapıldı
'de kura yöntemi ile basın kontrol kurulu üye seçimi yapıldı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi ilan ve reklamlar ile bunları yayınlayacak süreli yayınlar yönetmeliğinin 98. maddesi gereğince gazeteleri denetleyecek olan ve Basın Kartı sahibi gazetecilerden de temsilcinin bulunacağı kontrol kurulu seçimi, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir Başkanlığında Kırşehir Valiliği'nde gerçekleştirildi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir Başkanlığında yapılan kura sonucu Soner Demirbaş asil üyeliğe seçildi. Enderhan Öz, birinci yedek üye oldu. - KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği, Halkla İlişkiler, Osman Demir, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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