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Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi

Bursa'da içerisinde kütüphane, müze konser salonları ve alışveriş birimlerinin de bulunduğu Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi.

16.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:11
Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi
Bursa 'da içerisinde kütüphane, müze konser salonları ve alışveriş birimlerinin de bulunduğu Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi.

Bursa Nilüfer İlçesi Ataevler mahallesinde hizmet veren ve içerisinde kütüphane, müze, konser salonları ile alışveriş birimlerini barındıran Basın Kültür Sarayı, başta Corona virüsü olmak üzere zararlı virüslere karşı dezenfekte edildi.

Dezenfekte çalışmaları kapsamından otoparktan çatıya ve asansörlere kadar bütün binaya virüs öldürücü özel sıvı sıkıldığını açıklayan bina yöneticileri, Magazin AVM katında gece detaylı, gündüz de mağaza içi çalışma yapıldığını bildirdi.

Yaklaşık bir hafta kalıcı dezenfekte sağlandığını ve çalışmanın düzenli olarak tekrarlanacağını kaydeden yetkililer, "Ülke genelinde başlatılan seferberliğe Basın Kültür Sarayı ve Magazin AVM yönetimi olarak destek veriyoruz. Ziyaretçilerimizin çalışanlarımızın Covit 19 virüsünden korunması için elimizden geleni yapıyoruz " dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bursa Nilüfer, Koronavirüs, Bursa, Güncel

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