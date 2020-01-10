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Basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Gününde ağaç dikti

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği ağaç dikme etkinliği kapsamında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensupları ağaç dikti.

10.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:57Basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Gününde ağaç dikti
Belediyesi'nin düzenlediği ağaç dikme etkinliği kapsamında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensupları ağaç dikti.

Düzenlenen etkinliğe Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensupları katıldı.

Bu etkinlikle Kayseri'deki tüm medya kuruluşları adına ağaç dikileceğini söyleyen Veli Altınkaya, "Melikgazi Belediye Başkanımız yine güzel ve anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kayseri'deki tüm medya kuruluşlarının adına birer tane ağaç dikiyoruz. Ağaçlarımızın tabelaları da var ve İnşallah biz de gelip gidip ağaçlarımızı kontrol edeceğiz. Başkanımızın güzel çalışmaları ve basınla iyi ilişkileri var. Bu ilişkilerin giderek artacağına inanıyoruz ve bu çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

10-15 yaşındaki ağaçları dikerek baharda güzel bir manzara oluşacağını söyleyen Mustafa Palancıoğlu, "Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Özellikle gece kondu önleme bölgesinden başlayarak, Sivas caddesine gidene kadar kanal boyundaki görüntü kirliliğini kaldırmak üzere bir ağaçlandırma çalışması başlattık. Bu kapsamda zamandan kazanalım diye minimum 10 yaşındaki ağaçlardan başlayarak, 15 yaşına kadar olan ağaçları dikiyoruz. Dolayısıyla burada ilkbaharla birlikte güzel bir görüntü oluşacak ve 10-15 sene öne geçmiş olacağız. Burada da sizlerin adına birer ağaç dikmiş olduk. Hayırlı olsun diyorum" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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