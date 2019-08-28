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Basın mensupları yarın Kapalı Maraş'ı ziyaret edecek

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk basını ile Dış Basın Birliği'ne kayıtlı basın mensupları için Kapalı Maraş'a yarın bilgilendirme ziyareti düzenleyecek.

28.08.2019 17:06 Basın mensupları yarın Kapalı Maraş'ı ziyaret edecek

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk basını ile Dış Basın Birliği'ne kayıtlı basın mensupları için Kapalı Maraş'a yarın bilgilendirme ziyareti düzenleyecek.


KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümetin Kapalı Maraş konusunda almış olduğu karar çerçevesinde başlatılan envanter çalışmasına paralel olarak basın mensupları yarın bu bölgeyi ziyaret edecek. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi kanalıyla organize edilen ziyarette basın mensuplarına bölgeyle ilgili bilgi verilecek.


KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, "Envanter çalışmalarımız ilerliyor. Biz kapalı Maraş konusunda somut adım atmakta kararlıyız. 1974 yılından bu yana ilk kez böyle bir organizasyon yapılacak. Böylece kamuoyu da bu bölgeyle ilgili olarak daha sağlıklı bilgi sahibi olabilecek. Basınımıza daha önce bu yönde bir sözümüz vardı, şimdi o sözün gereğini yerine getiriyoruz" açıklamasında bulundu. - LEFKOŞA


Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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