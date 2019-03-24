Basın Mensuplarına Eski Hizmetleri Anlatıldı

Erzurum
Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Remzi Ertek
, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
ESKİ Tesislerindeki toplantıda konuşan Ertek, yaptıkları çalışmaları anlatarak, kentte vatandaşlara en kaliteli suyu verebilmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.
İçme suyunun tüm haneleri ilgilendiren önemli bir konu olduğunu dile getiren Ertek, şunları söyledi:
"Son beş yılda, 2 bin 828 kilometre içme suyu hattı, 136 su deposu yaptık. Toplamda 66 bin 888 kez de su arızası giderdik. Ayrıca her bölgede güneş enerjisiyle çalışan klor üniteleri kurduk. Su bütün haneleri ve fertleri tek tek ilgilendiren önemli bir konu olduğu için hassas şekilde çalışıyoruz."
Ertek, daha sonra gazetecilere tesisleri gezdirerek, buralarda yapılan tetkik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Güncel
Kaynak: AA