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Basın mensuplarının üzerinden geçen havan mermisi bir eve isabet etti

Basın mensuplarının üzerinden geçen havan mermisi bir eve isabet etti Havan mermisinin isabet ettiği ev harabeye döndüŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütü tarafından Suriye'nin Telabyad kentinden atılan ve basın mensuplarının birkaç metre üzerinden geçen havan mermisi iki katlı bir eve isabet etti.

12.10.2019 13:30
Basın mensuplarının üzerinden geçen havan mermisi bir eve isabet etti
Havan mermisinin isabet ettiği ev harabeye döndü
ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütü tarafından Suriye'nin Telabyad kentinden atılan ve basın mensuplarının birkaç metre üzerinden geçen havan mermisi iki katlı bir eve isabet etti. Üç duvarı delen mermi evi harabeye çevirdi.
PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan mermisi atıldı. Sınıra yakın bir yerde oturan basın mensuplarının üzerinden geçen havan, iki katlı bir eve isabet etti. Evin 3 duvarını delen havan mermisi, içeriyi harabeye çevirdi. Tarım işçisi olarak çalışmaya giden aile evde olmadığı için kimse yaralanmadı. Sabah saatlerinden itibaren Akçakale ilçesine toplam 4 havan mermisinin düştüğü belirlendi.
Basın mensuplarının üzerinden geçen havan mermisi bir eve isabet etti

Telabyad, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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