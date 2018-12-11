Basın Örgütleri Aa'nın Fotoğraflarını Oyladı

Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca
ile Çanakkale
, Kütahya
, Yalova
ve Balıkesir
'in gazeteciler cemiyeti başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları"na oy verdi.
Aynı zamanda Bursa Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı olan Nuri Kolaylı, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden birer fotoğraf seçti.
Kolaylı, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin
direnişinin sembolü genç", yaşam kategorisinde, Ali Atmaca'nın "Metal Boğa", spor kategorisinde de Ahmet Dumanlı'nın "3 adım" ve Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın fotoğraflarını uzun yıllardır izlediğini ifade eden Kolaylı, zaman zaman ilgi çeken fotoğrafların kitaplaştırıldığını hatırlattı.
Kolaylı, AA muhabirlerinin çok profesyonel çalıştığını belirterek, şunları dile getirdi:
"AA muhabirleri eğitimliler. Eğitimli olmalarının katkısını oylama yaptığım fotoğraflarda gördüm. Çok başarılı fotoğraflar var ve şu anda dünya çapında ödül alacak fotoğraflar olduğunu tespit ettim. Filistin direnişinde çekilen bayraklı fotoğraf müthiş. Hepsi birbirinden değerli ve birbirinden fazla emek verilmiş. Dünya Kupası'nda kadın foto muhabiri Şebnem Coşkun'un herkesin önüne geçip o fotoğrafı yakalaması bence çok büyük bir başarı. Herkesi kutluyorum."
Eskişehir
Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca da oylamaya katılarak haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sanayi Dalgıçları", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini aktaran Karaca, Anadolu Ajansının kurulduğu yıldan bu yana sadece dünyadaki haberleri vermenin dışında zaman zamanda başarılı yarışmalar düzenlediğini söyledi.
Karaca, 3 daldaki fotoğrafları incelediğini belirterek, "Gerçekten fotoğrafların içinde o kadar seçilecekler var ki seçerken büyük sıkıntı yaşadım. Anadolu Ajansının bu tür organizasyonlarına teşekkür ediyor bu tür geniş çaplı yarışmaları Türkiye çapında da yapmasını diliyorum." dedi.
Balıkesir
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir
de haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Metal boğa" fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın gazeteciler için bir okul olduğunu vurgulayan Demir, zor şartlarda fotoğraf çeken meslektaşlarını kutladı.
Demir, AA'nın Türkiye'yi temsil eden ve dünyada tanıtan bir kuruluş olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Çektiği fotoğraflarla, yaptığı haberlerle hem ülkemizin ve illerimizin tanıtımına hem de halkı aydınlatma noktasında en önemli işleri yapan bir kuruluşumuzdur. Oy verdiğimiz birbirinden güzel fotoğraflar var. Gerçekten oylama yaparken zorlandım. Bazen öyle durumlar vardır ki, sayfalar dolu haber yaparsınız derdinizi anlatamazsınız ama o tek bir fotoğraf karesi milyarlarca kişinin sesi olabilir. Bu fotoğraflar içinde öylesine anlamlı öylesine dünyaya mesaj veren fotoğraflar var ki bunları çeken o zor şartlarda deklanşöre basan arkadaşlarımı tekrar kutluyorum."
Çanakkale
Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Hafize Akıncı da haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", Mustafa Hassona'nın " Gazze
'ye hava saldırısı" ve Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğraflarına oy veren Akıncı, yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay", Evren
Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış" ile Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" isimli fotoğraflarını oyladı.
Anadolu Ajansının Türkiye'de önemli bir görevi üstlendiğini belirten Akıncı, "Doğru ve tarafsız haber konusunda AA Türkiye'de önemli bir görev yapıyor. Fotoğraf ve görüntü konusunda ise özellikle son yıllarda büyük bir artış gösteren başarıyı ellerinde bulunduruyorlar. Türkiye'nin dört bir köşesinde çekilen fotoğraflar dünya basınına servis ediliyor. Her gün dünya Türkiye'ye AA'dan izliyor. Özellikle yılın fotoğrafları oylamasında karar vermekte zorlandığımız anlardan birisi." ifadesini kullandı.
Kütahya
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Erkan Sağlam haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın yurt içinde ve yurt dışında önemli işler yaptığını ifade eden Sağlam, "Yerelde görev yapan bir gazeteci olarak Anadolu Ajansının en güvenilir kaynak olduğunu düşünüyorum. Yapılan bu fotoğraf oylama çalışmasını da son derece önemli buluyorum. Yarışmada gerçekten foto muhabirlerinin birbirinden güzel fotoğrafları yer almış." diye konuştu.
Yalova
Yalova Gazeteciler Cemiyeti (YGC) Başkanı Ayhan Polat
da haber kategorisinde Khaled Akasha'nın " Suriye
'nin çocukları", yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası" ve spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" fotoğraflarına oy verdi.
Foto muhabirleri için anı yansıtabilmenin önemine değinen Polat, "Bu fotoğrafları çekebilmek o anki duygu, o anki işe konsantre olma, o anı yakalama çabası gerçekten kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Yılmaz Karaca,Türkiye
11 Aralık 2018 Salı 11:02