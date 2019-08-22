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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Recep Kerimoğlu, dünya evine girdi

Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Recep Kerimoğlu, Büşra Coşar ile hayatını birleştirdi.

22.08.2019 18:50 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Recep Kerimoğlu, dünya evine girdi
Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Recep Kerimoğlu, Büşra Coşar ile hayatını birleştirdi.

Recep ve Büşra çiftinin nikahını Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Milletvekili Fetani Battal, iş adamı Fatih Burak ve Sinan Coşar yaptı. Milletvekili Battal, Aile Cüzdanını gelin Coşar'a vererek genç çifte iki cihan saadeti diledi.

Nikah akdini gerçekleştiren Belediye Başkanı Pekmezci ise her iki aileyi de tebrik ederek, "Birbirinizi seviniz. Seviniz ki, eviniz o sevgiyle bir anlam bulsun. İnşallah genç çiftimizin mutlulukları ebedi olur. Rabbim onları bir yastıkta kocatsın" dedi.

Genç çiftlere hediyelerin takdim edildiği nikah töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BAYBURT

Halkla İlişkiler, Milletvekili, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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