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Başına çuval geçirip, marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, başına çuval geçirip, kapısını kırarak girdiği marketten çok sayıda sigara, içki ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan T.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

23.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:41Başına çuval geçirip, marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın ilçesinde, başına çuval geçirip, kapısını kırarak girdiği marketten çok sayıda sigara, içki ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan T.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir marketler zincirinden, 18 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında hırsızlık yapıldı. Market yetkililerinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Polis, kapıyı kırarak içeri girdiği ve reyonlardaki içki, sigara ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve 20 ayrı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polis, görüntülerden şüphelinin T.A. (32), olduğunu belirledi. T.A., Sümer Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan T.A., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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