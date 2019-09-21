Başına fırın odunuyla vuruldu, sanıklar ceza almadan öldü

Başına fırın odunuyla vuruldu, sanıklar ceza almadan öldüTrafikte karıştığı kaza sonrası çıkan kavgada başına fırın odunuyla vurulduğu için 4 yıl bitkisel hayat yaşayan genç, dava karara bağlanmadan hayatı kaybetti

İZMİR - İzmir'de 2015 yılında karıştığı trafik kazası sonrası yaşanan kavgada başına fırın odunuyla vurulan ve tam 4 yıl bitkisel hayatta yaşayan Rıdvan Çengel (25), geçen ağustos ayında hayatını kaybetti. Çengel'i büyüten babaannesi Sultan Çengel, "Mahkeme hala sürüyor. Ben ceza almalarını beklerken torunumu kaybettim" dedi.Olay, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 7 Eylül 2015'te meydana geldi. İddiaya göre o tarihte 21 yaşında olan ve kaportacıda çalışan Rıdvan Çengel, bir araca arkadan çarptı. Çengel, çarptığı araçtan inen iki kişiyle tartışırken, iki kişinin yanına üç kişi daha geldi ve tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Rıdvan Çengel'in başının arkasına, çevredeki bir fırının önünde bulunan odunla vuruldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çengel'in, ağır kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yüzde 99 engelli raporu verilen talihsiz genç, tam 4 yıl boyunca bitkisel hayat yaşadı. Olayla ilgili 5 kişinin sanık olduğu dava dosyası 2017'de açıldı, bugüne kadar 8 duruşma yapıldı. Davada henüz karar çıkmazken, 25 yaşındaki Rıdvan Çengel geçen 30 Ağustos'ta hayatını kaybetti."Ceza almalarını beklerken torunumu kaybettim"Rıdvan Çengel'e 2,5 yaşından bu yana kendisinin baktığını belirten babaanne Sultan Çengel, "Torunum bir araca arkadan çarpmış, arabadan inmiş. Karşı tarafta iki kişi varmış. Karşı taraf küfür edince torunum da 'kaza oldu' demiş. Bu iki kişiye daha sonra başka kişiler de eklenmiş. Fırıncıdan odun alıp torunumun kafasına vurmuşlar. 7 Eylül 2015'ten beri torunum bir daha ayağa kalkamadı. Sonra da öldü. Onlar da hala tutuklanmadı. Mahkeme hala sürüyor. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Onu 2,5 yaşından beri ben büyüttüm. Ben onların ceza almalarını beklerken torunumu kaybettim" diye konuştu."Askerliği Çanakkale'ye çıkmıştı"Torununun hayalleri olduğunu söyleyen babaanne Çengel, "Askere gitmeyi planlıyordu. Hatta kağıdı çıkmıştı. Çanakkale'ye asker olacaktı ama olmadı. Hayalleri vardı. Yuva kuracaktı, askerden gelince dükkan açacaktı. Uzun süre bitkisel hayatta kaldı. Parmağını bile oynatamıyordu. Boğazı delikti, karnından besleniyordu. 4 sene yaşayan ölüydü. İçim yanıyor. Fidan gibi çocuk gitti. Aslan gibi delikanlı çocuk gitti" ifadelerini kullandı."En ağır cezayı almalarını istiyoruz"Rıdvan Çengel'in kuzeni ise, "Kuzenim bir arabaya arkadan çıkmış. Özür dilemesine rağmen darp etmişler. Ondan sonra bitkisel hayata girdi ve 4 yıl boyunca bitkisel hayatta kaldı. 30 Ağustos'ta da vefat etti. Olaydan sonra kimse ceza almadı. Hepsi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Biz bunu yapanların tutuklu yargılanmalarını istiyoruz. Karar çıkınca da en ağır cezayı almalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA