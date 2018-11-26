26 Kasım 2018, 22:56
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Başına Kamyonetin Kasa Kapağı Çarpan Genç Kız, Yaşamını Yitirdi

Ankara'da ODTÜ öğrencisi genç kız, seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da ODTÜ öğrencisi İrem Kütük, seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu korkunç bir şekilde can verdi.

HAREKET HALİNDEKİ KAMYONUN KASA KAPAĞI AÇILDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi İrem Kütük, yurtlar bölgesindeki A4 kapısından giriş yaptığı sırada üniversiteye ait olduğu iddia edilen hareket halindeki kamyonetin rampada kasa kapağı açıldı.

Kapağın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Kütük, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

ODTÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ: 'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Kazaya ilişkin ODTÜ Psikoloji Bölümü, mezun ve öğrencilerin e-posta grubundan açıklama yaptı. Açıklamada, "Son sınıf öğrencilerimizden İrem Kütük, bugün kampüs girişine yakın bir yerde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. İrem'i kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Başımız sağolsun" denildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Ankara
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:56



YORUMLAR (23)
HAKTAN: Sen kimsin de kılık kıyafeti sorguluyorsun sonuçta iman gizli olur allah rahmet eylesin diyecene kalkmış milleti eleştiriyorsun ayıp be yazık neyse alllah tahsiratını affetsin
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MARDİNLİ: Böyle Açık Saçık gitti.. ALLAH ın Kuran ı Kerimde dediyi gibi giyinmedi...Şimdi buna Allah Rahmet etsin diyemem Arkadaşlar...lütfen Kuran ı Kerimde Allahın dediyi gibi Giyinelim inşallah...Ders Alalım
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YAZİK: Sen gel bu yasina kadar oku cabala universite son sinifa gec psikolok olucam hayalleriyle yasa son bi adimin kalsin ama ihmal ile yola cikan bi kamyonet sana carpsin yaziklar olsun bu kor talihe
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..: Allah rahmet eylesin
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MUSTAFA BALKAN: bir insan kolay yetişmiyor bu kötü yorumu yapan kişiye insan bile demiyorum yüce Allah elbiseleri değil ruhları sorgulayacak Allah rahmet eylesin
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