Başına Kamyonetin Kasa Kapağı Çarpan Genç Kız, Yaşamını Yitirdi

Ankara'da ODTÜ öğrencisi İrem Kütük, seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu korkunç bir şekilde can verdi.

HAREKET HALİNDEKİ KAMYONUN KASA KAPAĞI AÇILDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi İrem Kütük, yurtlar bölgesindeki A4 kapısından giriş yaptığı sırada üniversiteye ait olduğu iddia edilen hareket halindeki kamyonetin rampada kasa kapağı açıldı.

Kapağın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Kütük, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

ODTÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ: 'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Kazaya ilişkin ODTÜ Psikoloji Bölümü, mezun ve öğrencilerin e-posta grubundan açıklama yaptı. Açıklamada, "Son sınıf öğrencilerimizden İrem Kütük, bugün kampüs girişine yakın bir yerde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. İrem'i kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Başımız sağolsun" denildi.