Başına şarapnel parçası isabet eden asker şehit oldu

Hakkari'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Başına şarapnel parçası isabet eden asker şehit oldu
18.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:33
Hakkari'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Çakır için Hakkari'de uğurlama töreni düzenlendi.
Gezgin Tepe Üs Bölgesinin doğusunda 12 Mayıs'ta keşif, gözetleme faaliyetini yürütürken şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Çakır, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.
Şehit Çakır için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak, memleketi Adana'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gönderildi.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, Piyade, Güncel, Haber

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