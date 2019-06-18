18.06.2019 21:11
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Başına silahı dayayarak intihara kalkıştı

Başına silahı dayayarak intihara kalkıştı

Düzce'de bunalıma giren bir kişi, başına silahı dayayarak intihara kalkıştı.

Düzce'de bunalıma giren bir kişi, başına silahı dayayarak intihara kalkıştı. Polis, bir anlık dalgınlığından yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgilere göre, Körpeçler Mahellesi'nde bir şahıs başına dayadığı silah ile canına kıymak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, kafasından yaralı olan F.S.'yi silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken alan da boşaltıldı. Uzun süre elindeki silahı bırakmayan ve motosikletine binmek isterken silahı beline koyan şahsı polis yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı olduğu için polis nezaretinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şahıs tedavi altına alındı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:55 Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı...
21:45 Düzce merkezli iki ilde FETÖ operasyonu
21:28 Mersin'de sel ve yıldırım hayatı olumsuz etkiledi
21:25 D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı
21:14 Baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
21:10 Başına silahı dayayarak intihara kalkıştı
21:07 Düzce sele teslim oldu