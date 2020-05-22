Başına soba bacası düşen kişi ağır yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan soba bacası düşen kişi ağır yaralandı.

22.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:09
Erzurum'un Oltu ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan soba bacası düşen kişi ağır yaralandı.
Yusuf Demirci (54) yaptığı alışveriş sonrası market dışına çıktığında şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan baca üzerine düştü.
Kanlar içinde yere yığılan Demirci'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Demircinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Başına soba bacası düşen kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Oltu, Güncel, Haber

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