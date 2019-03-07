07 Mart 2019, 13:10
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Gözü Dönmüş Cani, Sokak Köpeğine Yaptıklarıyla Bir Kenti Ayağa Kaldırdı

Aydın'da başına defalarca sopayla vurduğu sokak köpeğinin kör ve sağır olmasına neden olan cani için hayvanseverler harekete geçti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde avukat olduğu öğrenilen E.U., başına defalarca sopayla vurduğu sokak köpeğinin kör ve sağır olmasına neden oldu. Bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulunan köpek, İzmir'deki klinikte tedaviye alındı.

BAŞINA SOPAYLA DEFALARCA VURDU

Olay 26 Şubat akşamı Kuşadası'na bağlı Yoncaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyüşe çıkan ve avukat olduğu öğrenilen E.U., kendisine saldıran köpeğin başına, sopayla defalarca vurdu. Ardından olay yerinden ayrıldı.

ŞİMDİ NE GÖREBİLİYOR NE DE İŞİTEBİLİYOR

Köpeği, kanlar içerisinde bulan bir kadın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki veterinere götürdü. İlk müdahalenin ardından İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semtinde bulunan veteriner kliniğine getirilen köpek, burada tedavi altına alındı. Köpeğin, başına aldığı darbeler nedeniyle kör ve sağır olduğu belirlendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Hayvanseverler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir, Kuşadası, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (14)
DENİZ: Devletiniz de sizde yemin ederim hepsi cehennemlik Allah belanizi versin
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ONUNCU KÖY: Yaratandan ötürü yaratılanı sevmek insanlık görevimiz. Lakin bu adam kendisine saldıran köpeğe ne yapacaktı? Köpek saldırırsa ne yapmalıyız? Çok bilenlerden cevap bekliyorum. Ben bu işleri anlayamadım ey ahali.
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ÇANKIRILI MEVLÜT BİLGİN 18: bunun gibi insanları yaşatmasınlar ötenazi yapılmalı
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SERVET: allaha hesap verecen unutma allha bu mubarek güzel günde nasıl yaptın bu zulmü be vicdansız
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SERVET: sana dava veren müvekıllere yazık allah seni ıslah etsin saygısız sevgisiz avukat
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