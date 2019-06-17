17.06.2019 12:06
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Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Dursunbey'de başına zeytin tenekesi sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dursunbey'de başına zeytin tenekesi sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, zeytin tenekesinin içindeki kalıntıları yemeye çalışan köpeğin kafası tenekenin kapak girişine sıkıştı. Kafasındaki tenekene sebebiyle zor anlar geçiren köpeğe gelen ihbar sonrası itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler zorlu uğraşlar sonucu köpeğin kafasındaki tenekeyi çıkartarak hayvanı kurtardı.

Tenekenin giriş kısmını kesmek için büyük çaba harcayan ve köpeğin yaralanmaması için uğraşan itfaiye ekibi, köpeğin tenekeden kurtarılmasının ardından köpeğe su ve mama verdi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Dursunbey, İtfaiye, 3. Sayfa

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