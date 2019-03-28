Başında Fötr Şapka Elinde Mikrofon Seçim Çalışması Yürütüyor

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Tek başına girdiği adaylık yarışında farklı bir yöntem deneyen Bağımsız Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Kaşkaş, seçim çalışması kapsamında deniz kenarında yürüyerek, mahalle ve caddelerde dolaşarak eline aldığı mikrofonla sesini duyurmaya çalışıyor.Sakarya'da doğup büyüyen, daha sonra Avusturya'da 32 yıl çalıştıktan sonra yurda dönen Kaşkaş, 2015 genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı oldu.Milletvekili seçilemeyen Kaşkaş, şansını yerel seçimlerde Sakarya'dan bağımsız belediye başkan adayı olarak denemeye karar verdi.Dedesinin mirası fötr şapkasıyla yaklaşık 4 aydır seçim çalışmalarını sürdüren Kaşkaş, elinde aldığı mikrofonla deniz kenarında yürüyerek, mahalle ve caddelerde dolaşarak vatandaşlara projelerini anlatıyor."Biz görevimizi yaptık sıra halkta"Renkli kişiliğiyle dikkati çeken Kaşkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışması kapsamında çalışmalarını 4 aydır sürdürdüğünü söyledi.Vatandaşları dinlediğini dile getiren Kaşkaş, "Çok basit şeylerle mutlu olacağız. Bu şehrin raylı sisteme ihtiyacı var. Gerek nüfus gerek turizm şehri olacaksa ulaşımı halletmemiz lazım. Vagonları burada yapıyoruz, raylarını da bugün Tank Palet Fabrikası'nda dökebiliriz, o teşkilat var. Göreve hazırız. Hep beraber elimizi taşın altına koyalım. Bütün Sakaryalı kardeşlerime 'Hayırlı olsun.' diyorum. Seçerlerse ben hizmete geldim." diye konuştu.Kaşkaş, bir tarafta yer almamak için bir partiden aday olmadığını anlatarak, "Karınca kararınca çıktık meydanlarda kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Anlayan anlar. Biz görevimizi yaptık, sıra halkta. Partiler var, onlara bir şey demiyorum. Bu bir parti seçimi değil, burada Sakarya kendine bir lider seçecek." ifadelerini kullandı.Yetkinin kendisine verilmesi durumunda kente hizmet edeceğini belirten Kaşkaş, birçok projesi olduğunu, öncelikle Sakarya, Mudurnu ve Çark derelerinin temiz akması için uğraşacağını kaydetti.Kaşkaş, seçim çalışmaları kapsamında aniden vatandaşların karşısına çıktığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:"4 aydır kimseyle tezat düşmedik. Bazılarının yolları belli, beni görünce onlar da kendi yoluna gidiyor. Belediye başkanı seçilirsem bütün işlerden sorumlu benim. Çalışma alanlarında ehliyetli kişileri bulup onlara iş vereceğiz. Artık karınca kararınca hepimize iş düşüyor.Vatandaşların tek tek elini sıkıyorum. Kimse beni kullanamaz, 'Hür irademle gelmişim, bağımsızım.' diyorum. Bağımsız; kendi hür iradesiyle halkın karşısına geçip 'Bana oy verir misin?' demek. Oturup ne yapabiliriz diye istişare yapıyoruz. Ben de bir üreticiyim, ben de bir vatandaşım, çiftçiyim. Belediye başkanlığını yapacak adamın yeteneği, kabiliyeti olacak. Ben de bunların hepsi var, böyle bir adamı bir daha bulamazsınız."