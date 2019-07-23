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Basında sansürün kaldırılışının 111. yılı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111. yılı münasebeti ile her yıl 24 Temmuz günü kutlanan Gazeteciler Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.07.2019 11:41 Basında sansürün kaldırılışının 111. yılı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111. yılı münasebeti ile her yıl 24 Temmuz günü kutlanan Gazeteciler Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu mesajında, "Her mevsim mekan ve zaman kavramı olmadan, mevcut şartlar içerisinde, gerektiğinde kendi yaşamları pahasına, kamuoyuna doğru, tarafsız, seviyeli ve ilkeli haber vermek için çalışan görsel ve yazılı basın çalışanların 24 Temmuz Gazeteciler Bayramlarını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Kayseri'de görev yapan yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, basın yayında haber iletişim ve teknoloji gelişmelerdeki hızlı değişimi yakalayan yerel basını tebrik ettiğini kaydetti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kamuoyunu aydınlatmada gösterilen hassasiyetten dolayı basın mensuplarını gönülden kutladığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

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