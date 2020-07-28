Başındaki kaskı ölümden kurtardı

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Özgür Erbil (21), telefon santrali ile duvar arasına sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Erbil'i, başındaki kaskının ölümden kurtardığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 164 Sokak'ta bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Taner Kaya'nın kullandığı 07 FGA 99 plakalı otomobil, Özgür Erbil yönetimindeki 07 ALB 657 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Özgür Erbil, kaldırımdati telefon santrali ile duvar arasında sıkıştı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Özgür Erbil'i sıkıştığı yerden çıkarttı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Erbil, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Polis, otomobil sürücüsü Taner Kaya'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Kaza sırasında Erbil'i başında bulunan kaskın, ölümden kurtardığı ortaya çıktı.