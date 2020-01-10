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Başındaki yarası iyileşen kızıl şahin doğaya salındı

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde yaklaşık 4 ay tedavi ve bakım altında tutulan yaralı kızıl şahin, iyileşince doğaya salındı.

10.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:19
'da Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde yaklaşık 4 ay tedavi ve bakım altında tutulan yaralı kızıl şahin, iyileşince doğaya salındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl eylül ayında bakımsız ve başından yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı.
Hayvanat bahçesinde yaklaşık 4 ay süren tedavi ve bakım sürecinin ardından iyileşen kızıl şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Ürünlü Mahallesi'nde doğaya salındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, kentte her alanda ve her canlıya hizmet ettiklerini belirterek, "Bu manada hayvanat bahçemiz marifetiyle yaralanan veya hastalanan hayvanların tedavilerini de gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı içerisinde 872 hayvanı, tedavisini ve bakımını yapıp tekrar doğal ortama bıraktık." ifadelerini kullandı.
Başındaki yarası iyileşen kızıl şahin doğaya salındı

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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