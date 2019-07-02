02.07.2019 11:40
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Başından bıçakladığı genci böyle öldürdü

- (Özel) Başından bıçakladığı genci böyle öldürdü 19 yaşındaki genç 50 lira borcu için başından bıçaklanarak öldürüldüBURSA - Bursa'da 19 yaşındaki bir genç 50 lira için başından bıçaklanarak öldürüldü.

- (Özel) Başından bıçakladığı genci böyle öldürdü
19 yaşındaki genç 50 lira borcu için başından bıçaklanarak öldürüldü
BURSA - Bursa 'da 19 yaşındaki bir genç 50 lira için başından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mustafa Türker ile 22 yaşındaki E.İ. arasında 50 lira para için husumet bulunuyordu. Konuşmak için Mustafa Türker'in bulunduğu iş yerinin önüne gelen E.İ. bir süre konuştu. Cebine sakladığı sustalı çakıyı kimse fark etmeden bir anda sallayan E.İ. Mustafa Türker'in başına sapladı. Ne olduğunu anlamayan Türker, can havli ile kendisini bıçaklayan E.İ.'yi iterek yere düşürdü. Türker aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, E.İ. ise kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Türker çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan şüpheli E.İ. ise Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.
Olayla ilgili tahkikat yürüten cinayet ekipleri şüpheliyi ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen E.İ.'nin suçunu kabul ettiği ve cinayeti 50 lira para için işlediğini söylediği öğrenildi.Başından bıçakladığı genci böyle öldürdü
Kaynak: İHA
Bursa , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:53 Silahını temizlerken kendisini vuran polis öldü
12:49 Şişli'de üniversite öğrencisini gasp eden şüpheli tutuklandı
12:49 Diyarbakır'da bebeğin feci ölümü
12:47 İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı
12:46 Nazilli'de yanan evde meydana gelen patlamalar panik oluşturdu: 2 yaralı
12:46 Haziran ayında 1 ton 220 kilo eroin ele geçirildi
12:43 Okul çevrelerinde tek dal sigara uygulaması