Başından vurularak öldürüldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tabanca ile başından vurulan Mehmet Emin İzol (30), yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Soydan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle kırsalında başından vurulmuş olarak yerde yatan Mehmet Emin İzol'u görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İzol'u Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan İzol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, İzol'un öldüren şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.