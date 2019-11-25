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Başından vurularak öldürülen avukatın oğlu da ölü bulundu

Başından vurularak öldürülen avukatın oğlu da ölü bulundu Eski müvekkili tarafından öldürülen avukat İsmail Akkaya'nın avukat oğlu kuzeninin evinde ölü bulunduGAZİANTEP - Gaziantep'te 2014 yılında eski müvekkili tarafından başından vurularak öldürülen avukat İsmail Akkaya'nın avukat olan oğlu...

25.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:51
Başından vurularak öldürülen avukatın oğlu da ölü bulundu
Eski müvekkili tarafından öldürülen avukat İsmail Akkaya'nın avukat oğlu kuzeninin evinde ölü bulundu
GAZİANTEP - Gaziantep'te 2014 yılında eski müvekkili tarafından başından vurularak öldürülen avukat İsmail Akkaya'nın avukat olan oğlu Ahmet Baran Akkaya, kuzeninin evinde ölü olarak bulundu. Herhangi bir darp izine rastlanmayan Ahmet Baran'ın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.
Gaziantep'te 18 Aralık 2014 tarihinde avukatlık bürosunda başından vurularak öldürülen Avukat İsmail Akkaya'nın avukat olan oğlu Ahmet Baran Akkaya, kuzenin evinde ölü bulundu. İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve 2 çocuk babası Ahmet Baran'ın, sık sık yakınlarını ziyaret amacıyla Gaziantep'e geldiği ve hafta sonunu fırsat bilerek yine memleketine gelerek kuzeninin evinde kaldığı öğrenildi. 18 yıllık evli olan ve eşinin de avukat olduğu öğrenilen Ahmet Baran'ın öğlen saatlerinde yatağında hareketsiz gören kuzeninin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gitti. Ekiplerin öldüğünü belirlemesi üzerine ise avukat Baran'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Avukatın şok ölümü yakınlarını hüzne boğarken ilk belirlemelere göre Avukat Ahmet Baran'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Baran'ın kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonuçlarının açıklanması ile belirlenmesi bekleniyor. Otopsisi tamamlanan Ahmet Baran Akkaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi.
Gasilhaneye götürülen avukatın cenazesi, Salı Günü Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanlığında defin edileceği öğrenildi.
Başından vurularak öldürülen avukatın oğlu da ölü bulundu

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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