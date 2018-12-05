Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Düzce
'de başından vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Şerefiye
Mahallesi Recep Ali Sokak üzerinde bulunan boş bir depoda silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Depoya gelen ekipler, yerde bir şahıs yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yerde yatan ve isminin Osman Tekin
olduğu belirlenen kişinin başında bir kanama olduğunu, ağır yaralandığını teşhis etti. Şahıs, Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Başında kurşun yarası olduğu tespit edilen Tekin, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis
, Tekin'in ölüm nedeni konusunda geniş çaplı araştırma başlattı.
Şerefiye,Sabah,Polis,Düzce
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:16