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Başını açan rallici Burcu Çetinkaya ekranlara dönüyor

Eşi Fatih Bucak'tan boşanan ve 6 yıl önce girdiği tesettürü "Gücüm yetmedi" diyerek çıkaran rallici Burcu Çetinkaya, ekranlara dönüyor. Çetinkaya, Ekotürk TV'de Küresel Bakış programını sunacak.

03.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:18 Başını açan rallici Burcu Çetinkaya ekranlara dönüyor

Rallici Burcu Çetinkaya, 6 yıl sene önce radikal bir karar alarak tesettüre girmiş ve geçtiğimiz yıl bir açıklama yaparak başını açmıştı. Eşi Fatih 'tan da boşanan ünlü rallici ekranlara dönmeye karar verdi.

PROGRAM SUNACAK

Ekotürk televizyonunda hafta içi her gün yayınlanan Küresel Bakış programını 6 Ocak Pazartesi'nden itibaren Burcu Çetinkaya sunacak. Medyaradar'ın haberine göre, Çetinkaya, hafta içi 16.00 – 17.00 aralığında, dünyada olup biten olayları, olayların ve finans piyasalarına etkisini konukları ile canlı yayında değerlendirecek.

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?

İstanbul doğumlu Burcu Çetinkaya dereceyle girdiği Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Doğuş Holding Kurumsal iletişim ve iş geliştirme departmanında başladığı iş kariyerine başladı.

Kısa bir süre sonra sporculuk kariyerine başladı ve milli sporcu olarak dünya ralli tarihine adını yazdırdı. 6 kez Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu.

Kanal 24 te 6 sene boyunca haftalık olarak 'Otomobil Sevdası' isimle sektörel programı hazırlayıp, sundu. Bloomberg HT'de 2 sene canlı yayında 'Sporun Ekonomisi' konulu programı sundu. 2013 yılında TRT Spor'da 3 dilde röportajlarla desteklediği 'Ralli Günlüğü' programını hazırlayıp sundu. Cine 5 için 'Burcu ile Çetin Yollar' isminde bir gezi-belgesel programı sundu. Gazetelerde köşe yazarlığı ve otomotiv sektörel sayfasını hazırladı.


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