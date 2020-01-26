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Başını bidona sıkıştıran köpeği itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başını plastik bidona sıkıştıran ve bir türlü geri çıkaramayan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

26.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:36Başını bidona sıkıştıran köpeği itfaiye kurtardı
'nin ilçesinde başını plastik bidona sıkıştıran ve bir türlü geri çıkaramayan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde boş bir arazide kafası bidonun içerisine sıkışmış şekilde gezen sokak köpeğini gören vatandaşlar, köpeği yakalayıp yardımcı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdiler.

Mahallede boş arazilerde sokak köpeğini arayan itfaiye erleri köpeği bulup yakaladılar. Daha sonra bidon kesici bir aletle kesilerek köpeğin kafası sıkıştığı yerden kurtarıldı.

erleri sayesinde bidondan kurtulan köpek ise tekrar doğaya salındı. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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