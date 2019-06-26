26.06.2019 13:17
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Başını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

Başını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, binanın yağmur suyu tahliye borusuna başı sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, binanın yağmur suyu tahliye borusuna başı sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi 1953 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, apartmanın çatısına çıktığında kedinin başını boruya sıkıştırdığını gördü. Çalışma başlatan ekipmer, boruyu kırarak kediyi kurtardı. İtfaiye erleri, kurtardıkları kediyi sakinleştirip, su ve mama verdi. Kedi, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürüldü.


- Denizli
Kaynak: DHA
Pamukkale , Denizli , İtfaiye , Güncel

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