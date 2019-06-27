27.06.2019 13:18
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Başını demir korkuluğa sıkıştıran çocuk kurtarıldı

Başını demir korkuluğa sıkıştıran çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da başını balkon kapısının demir korkuluğuna sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman 'da başını balkon kapısının demir korkuluğuna sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki İmran Bozkurt, başını balkon kapısının demir korkulukları arasına sıkıştırdı. Başını sıkıştırdığı yerden çıkaramayan çocuğu fark eden ailenin de çabaları yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda küçük kızın başı sıkıştığı yerden çıkarıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
merkez , adıyaman , itfaiye , 3. Sayfa

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