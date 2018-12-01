Başını Plastik Bidona Sıkıştıran Köpek Kurtarıldı

Muğla
'nın Dalaman
ilçesinde bir köpeğin, başına sıkışan plastik bidon çıkarıldı.
Gürköy Mahallesi'nde, başı plastik bidona sıkışan köpeği bir türlü yakalayamayan vatandaşlar, durumu Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyelerine bildirdi.
Hayvan ambulansıyla bölgeye gelen hayvanseverler, yakaladıkları köpeği HAYDOS Bakımevine götürdü.
Köpeğin başındaki plastik bidon veteriner kontrolünde kesilerek çıkartıldı. Mama ve su verilen köpeğin bakımevinde bir süre gözetim altında tutulacağı belirtildi.
HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik bidonun köpeğin oynarken ya da beslenmek için çöpleri karıştırdığı sırada başına sıkışmış olabileceğini söyledi.
Sağlık durumu iyi olan köpeğin gözetimleri altında olduğunu aktaran Dağdelen, "Başında üç haftadır bidonla gezen hayvan nihayet yakalandı. Başındaki bidonu çıkarttık."dedi.
Dalaman,Muğla
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:52