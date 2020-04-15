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Başiskele Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yaptı.

15.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:54
Başiskele Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek
Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yaptı.

Başiskele Belediyesi, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastalarını da bu zorlu süreçte unutmayarak glütensiz gıdalardan oluşan koli hazırladı. Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastaları için hazırlanan kolide glütensiz un, makarna, bisküvi gibi ürünler yer aldı. Belediye görevlileri, çölyak hastalarının evlerine kadar giderek kolileri teslim etti.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte var gücümüzle her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Başiskeleli çölyak hastalarımızın yaşadığı gıda sıkıntılarını gidermek için glütensiz gıda paketleri hazırlayarak kendilerine teslim ettik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Evde kalmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Hep birlikte bu salgını da yeneceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Başiskele, Güncel
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