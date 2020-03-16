Başiskele Belediyesi'nden koronavirüs seferberliği
Başiskele Belediyesi, koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışmalarını ve denetimlerini arttırarak sosyal faaliyet ve etkinlikleri erteledi.
16.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:30
Başiskele Belediyesi, koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışmalarını ve denetimlerini arttırarak sosyal faaliyet ve etkinlikleri erteledi.
Başiskele Belediyesi halkın ortak kullanım alanları park ve bahçeler, camiler, otobüs durakları, pazar yerleri, gibi bir çok yeri temizleyerek dezenfekte etti. Maske, dezenfekte ürünleri ve gıda ürünlerine olan talebini fırsatçılığa dönüştürerek fiyat yükselten iş yerlerine de denetimlerini arttırdı. Başiskele Belediyesi, belediye personelinin de sağlığını korumak amacıyla personelin giriş ve çıkışlarda kullandığı parmak okutma sistemi yerine kartlı giriş-çıkış sistemini getirdi. Bina girişlerinde de vatandaşların ve personelin kullanması için kolonya ve dezenfektan ürünler yerleştirdi.
Öte yandan Belediye tüm etkinlikleri ve bazı sosyal faaliyetleri erteledi. Mart ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında planlanan tiyatro ve seminerleri ileri bir tarihe ertelendi. Çocuk Üniversitesi ve Çocuk Akademisi'ndeki eğitimlere, Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezleri'ndeki eğitim ve etkinliklere, Bayan Spor Merkezi ve Erkek Spor Merkezleri'ndeki spor faaliyetlerine, psikolojik destek ve diyetisyenlik hizmetlerine ara verildi.
Belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşların salgına karşı tedirgin olmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek amacıyla ilçemizde temizlik ve hijyen seferberliği başlattık. Plan ve programlarımız dahilinde Başiskelemiz'in ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Korona virüsü alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Başikele'de tedirginlik yok, tedbir var. Halkımızın ve personelimizin sağlığını korumak için her türlü tedbiri ve önleyici hizmetleri almaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ
Başiskele Belediyesi halkın ortak kullanım alanları park ve bahçeler, camiler, otobüs durakları, pazar yerleri, gibi bir çok yeri temizleyerek dezenfekte etti. Maske, dezenfekte ürünleri ve gıda ürünlerine olan talebini fırsatçılığa dönüştürerek fiyat yükselten iş yerlerine de denetimlerini arttırdı. Başiskele Belediyesi, belediye personelinin de sağlığını korumak amacıyla personelin giriş ve çıkışlarda kullandığı parmak okutma sistemi yerine kartlı giriş-çıkış sistemini getirdi. Bina girişlerinde de vatandaşların ve personelin kullanması için kolonya ve dezenfektan ürünler yerleştirdi.
Öte yandan Belediye tüm etkinlikleri ve bazı sosyal faaliyetleri erteledi. Mart ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında planlanan tiyatro ve seminerleri ileri bir tarihe ertelendi. Çocuk Üniversitesi ve Çocuk Akademisi'ndeki eğitimlere, Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezleri'ndeki eğitim ve etkinliklere, Bayan Spor Merkezi ve Erkek Spor Merkezleri'ndeki spor faaliyetlerine, psikolojik destek ve diyetisyenlik hizmetlerine ara verildi.
Belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşların salgına karşı tedirgin olmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek amacıyla ilçemizde temizlik ve hijyen seferberliği başlattık. Plan ve programlarımız dahilinde Başiskelemiz'in ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Korona virüsü alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Başikele'de tedirginlik yok, tedbir var. Halkımızın ve personelimizin sağlığını korumak için her türlü tedbiri ve önleyici hizmetleri almaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA
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