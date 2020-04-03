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Başiskele Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına destek

Başiskele Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı canla başla çalışan sağlık personellerine destek oluyor.

03.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:35
Başiskele Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına destek
Başiskele Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı canla başla çalışan sağlık personellerine destek oluyor.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçedeki 12 Aile Sağlığı Merkezi'nde büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık personelini unutmayarak onlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, sağlık personellerinin bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak ve enerjilerini yüksek tutmak için meyve sepeti ikram ettiler.

Başiskele İlçe Sağlık Müdürü Dr. Münevver Gonca Set ile koordineli bir şekilde çalışan ve gelişmeleri yakından takip eden Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, belediye olarak sağlık kurumlarının dezenfekte çalışmalarını da periyodik olarak gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Kahraman sağlık çalışanlarımızın bu zor zamanlarda fedakarca yaptığı çalışmalar için kendilerine minnettarız ve her zaman sağlık emekçilerimizin yanındayız. Canla başla çalışan sağlık personellerimizin bağışıklık sistemlerini güçlendirmek, enerjilerini arttırmak için kendilerine meyve ikramında bulunduk. Sağlıkçılarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Kendilerine görevlerinde kolaylıklar diliyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

Sağlık çalışanları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla, desteklerinden ötürü Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'ye teşekkür ettiler. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

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