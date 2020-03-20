Başiskele Belediyesi'nden yaşlı vatandaşlara yardım eli

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında talepte bulunan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yardım elini uzattı.Başiskele Belediyesi, Çin'den dünyaya yayılan ve 10 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüse karşı, virüsün en çok etkilediği 60 yaş ve üstü vatandaşları mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak evlerinde ziyaret ediyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yaşlıların kapılarını çalarak ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. Korona virüse karşı alınacak tedbirleri de anlatan belediye ekipleri, yaşlı vatandaşlara kolonya hediye ediyor.Çalışmalar hakkında bilgi veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla üç kıtaya hükmeden ve gönülleri fetheden atalarımızın izinden giden bir millet olarak bu küresel salgında ulusal mücadelemizle yine dünyaya örnek oluyoruz. Özellikle daha çok yaşlıları etkileyen korona virüse karşı yaşlı vatandaşlarımızın yanındayız ve ulu çınarlarımızın en büyük destekçisiyiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA