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Başiskele cadde ve sokaklarında korona virüs temizliği

Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında halkın yoğun olarak kullandığı alanları, sokak ve caddeleri belirli aralıklarla deterjanlı su ile yıkamaya ve dezenfekte etmeye devam ediyor.

25.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:19
Başiskele cadde ve sokaklarında korona virüs temizliği
Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında halkın yoğun olarak kullandığı alanları, sokak ve caddeleri belirli aralıklarla deterjanlı su ile yıkamaya ve dezenfekte etmeye devam ediyor.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere yol açan korona virüs salgınına karşı Başiskele Belediyesi, ilçede tedbirleri arttırdı.

Ülkemizde ilk vakanın çıktığı günden bu yana Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak Başiskele'nin her bir mahallesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, sokak ve caddelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçenin sokak ve caddeleri belediye ekiplerince düzenli olarak dezenfektanlı ve tayzikli deterjanlı su ile yıkanıyor, çöp konteynerları yıkanıp dezenfekte ediliyor. Bunun yanında tüm kamu ve kuruşları, sağlık ocakları, ATM'ler, camiler başta olmak üzere ortak yaşam alanları da dezenfekte ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Başiskele, Wuhan, Güncel

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