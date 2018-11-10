Başiskele'de 10 Kasım Töreni Düzenlendi

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:42



10 Kasım 2018 Cumartesi 10:42

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi hayata intikal edişinin 80. yıl dönümü Başiskele'de düzenlenen törenle anıldı.Başiskele Kent Meydanı'nda gerçekleşen anma töreninde Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Garnizon Komutanı Deniz Albay Ünal Tosun, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin, İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu, İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş ve Başiskele Meclis Üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, üst düzey subaylar, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde gerçekleşen tören saat 09.00'da başladı. Kaymakam Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ünal Tosun, Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Atatürk anıtına çelenk sundular. Ardından diğer protokol üyeleri Atatürk anıtına çelenk sundular.Saatler 09.05'i gösterdiği anda ilçe genelinde sirenler çalındı. Bu andan itibaren iki dakika boyunca ilçede büyük bir sessizlik hakim oldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla göndere çekilen bayrağın yarıya indirilmesiyle anma töreni son buldu.Başiskele'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni, Vali İhsan Dede İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programla devam etti. - KOCAELİ