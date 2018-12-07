07 Aralık 2018, 18:31
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Başiskele'de 2 Spor Merkezi Açılışa Hazır

Başiskele

Başiskele Belediyesi tarafından bayanlara yönelik Yeniköy Merkez ve Sepetlipınar Mahallesi’nde yapılan spor merkezleri tamamlandı.

Başiskele Belediyesi tarafından bayanlara yönelik Yeniköy Merkez ve Sepetlipınar Mahallesi'nde yapılan spor merkezleri tamamlandı.

Başiskele halkının yoğun ilgi gösterdiği, hem spor hem dayanışmanın yaşandığı gençlik ve spor merkezlerinin yapımları sürüyor. Yakın zamanda açılışı gerçekleşecek spor salonlarında Başiskeleli kadınlar, aerobik, pilates ve fitness branşlarında profesyonel bayan antrenörler nezaretinde ücretsiz olarak spor yapabilecekler. - KOCAELİ Merkez,Yeniköy,Başiskele
07 Aralık 2018 Cuma 18:31