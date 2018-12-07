Başiskele'de 2 Spor Merkezi Açılışa Hazır

Başiskele
Belediyesi tarafından bayanlara yönelik Yeniköy Merkez
ve Sepetlipınar Mahallesi'nde yapılan spor merkezleri tamamlandı.
Başiskele halkının yoğun ilgi gösterdiği, hem spor hem dayanışmanın yaşandığı gençlik ve spor merkezlerinin yapımları sürüyor. Yakın zamanda açılışı gerçekleşecek spor salonlarında Başiskeleli kadınlar, aerobik, pilates ve fitness branşlarında profesyonel bayan antrenörler nezaretinde ücretsiz olarak spor yapabilecekler. - KOCAELİ
Merkez,Yeniköy,Başiskele
07 Aralık 2018 Cuma 18:31