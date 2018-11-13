Başiskele'de Altyapı Çalışması

13 Kasım 2018 Salı 16:12



13 Kasım 2018 Salı 16:12

Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.Belediyeden yapılan açıklamada, Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolların asfaltla kaplandığı aktarılan açıklamada, "Asfalt sezonunun yavaş yavaş sona ermeye başlaması üzerine planlanan son cadde ve sokaklar da asfaltlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Döngel Mahallesi Mertcan Sokak ve Körfez Mahallesi Vahit Usta Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamladı." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yürütülen çalışmalar kapsamında ise Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde asfalt, Sepetlipınar Mahallesi Demokratlar ve Sanayi caddelerinde de yol genişletme çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.