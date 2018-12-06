06 Aralık 2018, 15:24
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Başiskele'de Belediye Çalışmaları

Başiskele

Başiskele Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Camidüzü, Serindere ve Tepecik mahallelerindeki parke yolların yapımının tamamlandığı belirtildi.


Aksığın Mahallesi'nde parke yol yapım çalışmalarının devam ettiği açıklamada, Yeşilyurt Mahallesi Bursa Caddesi ile Hamdi Şükrü Sokağı'nın da parke yolla kaplanacağı bildirildi.


Açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle bazı yollarda asfaltlama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Fatih Mahallesi ve Paşadağ Mahallesi'nden geçen Hastane Caddesi üzerinde yapılan yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddeye 3 bin 500 ton sıcak asfalt serildi." ifadeleri kullanıldı. Bursa,Yeşilyurt Mahallesi,Tepecik,Başiskele
06 Aralık 2018 Perşembe 15:24