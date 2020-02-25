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Başiskele'de çocuklar tiyatro ile eğlendi

Başiskele Belediyesi tarafından sergilenen "Minik Sincaplar" adlı tiyatro gösteri çocuklardan yoğun ilgi gördü.

25.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:12Başiskele'de çocuklar tiyatro ile eğlendi
Belediyesi tarafından sergilenen "Minik Sincaplar" adlı tiyatro gösteri çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla ilçede kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık veren Başiskele Belediyesi, Şubat ayının son etkinliğinde "Minik Sincaplar" adlı çocuk tiyatrosu Kültür Merkezi'nde sergilendi. Başiskele'de eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi, yoğun ilgi nedeni ile 2 seans halinde öğrencilerle buluştu. Çocukların büyük beğeniyle seyrettiği çocuk tiyatrosunda karakterler performanslarıyla salonu kahkahaya boğdu.

Tiyatro sonrası mutlulukları yüzlerinden okunan minikler, Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye tiyatro etkinliği için çok teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Başiskele, Yeniköy, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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