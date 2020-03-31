Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başiskele'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde Koronavirüs (Covid-19) Salgınının önlenmesi kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

31.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:16
Başiskele'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde Koronavirüs (Covid-19) Salgınının önlenmesi kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Belediye ekipleri, Başiskele'de "Evde Kal" çağrısına uyarak sokak ve caddeleri boş bırakan ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşların istekleri de dikkate alınarak salgının önlenmesi için yoğun bir şekilde 7 gün 24 saat çalışıyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, ilçenin her bir mahallesinde virüse karşı dezenfektanlı su ile yıkama ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Kullar Mehmetağa, Mahmutpaşa, Yeşilkent, Sahil ve Vezirçiftliği Mahalleri'nde, sokak ve caddeleri, park ve bahçeleri, ortam kullanım alanlarını, ATM'leri, çöp konteynerlerini, otobüs duraklarını ve halkın dokunacağı her yeri dezenfekte edildi.

Dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, salgının önlenmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Özlü, "Koronavirüs aldığımız tüm tedbirlerden daha güçlü değildir. Lütfen kurallara uyalım, zaruri olmadıkça evimizden çıkmayalım. Çıktığımız zamanda sosyal mesafeyi koruyalım, temasta bulunmayalım, sık sık ellerimizi sabunlu su ile yıkayalım. Hep birlikte bu musibetten kurtulacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Başiskele, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başiskele'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı
Avrupa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Antalya'daki kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor (2) - Haber 15:58: LGS sorularının müfredat ve kazanımları yayımlandı - Haber 15:58: Kdz. Ereğli'de yollar ilaçlı su ile yıkanıyor - Haber 15:58: 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye ödemeler yarın başlıyor - Haber 15:58: Korkuteli Belediye Meclisi Üyelerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:42: Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Haber 14:34: Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor - Haber